Bordeaux sans pitié avec Guingamp

C'était sans doute l'un des rendez-vous du début de saison à ne surtout pas manquer pour les deux formations... En difficulté en championnat, Guingamp et Bordeaux avaient pris rendez-vous ce dimanche à Roudourou en match décalé de la 6e journée de Ligue 1, et la lanterne rouge a, malheureusement pour elle, confirmé son triste statut en s'écroulant à domicile face à des visiteurs plus solides et plus efficaces (1-3). Les hommes d'Eric Bedouet capitalisent donc pour remonter au classement, là où Antoine Kombouaré, du haut de ses six défaites en autant de matches, est plus que jamais sous pression...

Comment pourrait-il en être autrement désormais ? Car l'En Avant n'a toujours pas réussi à inscrire le moindre point depuis l'entame de l'exercice en cours, ce en encaissant encore trois buts, à domicile de surcroît, ce dimanche, une semaine après en avoir pris quatre à Marseille le dimanche précédent, et trois au stade Pierre-Mauroy à la fin du mois d'août. Les Guingampais présentent la pire défense du championnat (17 buts encaissés), et l'une des pires attaques à égalité avec l'OGC Nice (4 buts inscrits), juste derrière le Stade de Reims (3 buts). On n'est pas lanterne rouge par hasard... Voilà pourquoi Antoine Kombouaré sera sans doute amené à s'expliquer rapidement, lui qui avait prolongé jusqu'en 2020 en Bretagne il y a tout juste un mois. "Antoine, le foot c'est comme au golf, quand ça ne va pas il faut changer de club", ont écrit les supporters de l'EAG sur une banderole déployée en fin de partie.

Il faudra réagir rapidement, car deux déplacements de rang se dessinent, à Nîmes en milieu de semaine (7e journée) puis à Angers le week-end suivant (8e journée). Après tout, la situation n'est pas désespérée puisque le FC Nantes, virtuel barragiste, ne compte encore que cinq longueurs d'avance. C'est Bordeaux qui va mieux en revanche, grâce à cette deuxième victoire de la saison en championnat. Les Girondins remontent à la 13e place du classement, grâce à des réalisations de François Kamano (52e), Yann Karamoh (79e, seulement quatre minutes après son entrée en jeu) et Nicolas De Préville (90e+5), qui ont fait oublier le penalty transformé par Marcus Thuram (70e). C'est toujours bon à prendre lorsqu'on se prépare à accueillir le Losc, dauphin de l'intouchable leader parisien, mercredi prochain au Matmut Atlantique (7e levée).