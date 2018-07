Bordeaux: Papin futur adjoint ? 

Jean-Pierre Papin pourrait devenir le prochain adjoint de Gustavo Poyet à Bordeaux, selon le quotidien régional Sud-Ouest. L'ancien attaquant ferait partie d'une short-list de techniciens capables de remplacer Fernando, ancien adjoint ayant quitté son poste.

Avec ses différentes expériences en tant qu'entraîneur, notamment à Lens et à Strasbourg, et son passé dans l'Aquitaine (il a joué à Bordeaux entre 1996 et 1998), Papin serait l'un des principaux prétendants.

Une rencontre est prévue avec Gustavo Poyet dès la fin du stage des Bordelais à Vichy.