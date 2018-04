Bordeaux: Les explications de Gourvennec sur son départ

Limogé mi-décembre de son poste d’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec est revenu dans les colonnes de L’Equipe sur son départ précipité, après une série de sept défaites en huit matches.

"Le 18 (janvier), avant l'entraînement, je suis reçu cinq minutes par M. de Tavernost (président du directoire de M6, propriétaire du club). Ce fut très courtois et cordial. Je me suis exprimé en disant que je pensais que c'était une erreur. La décision était prise. J'ai demandé aux dirigeants de pouvoir saluer les joueurs avant la séance. Voilà, c'était terminé", a ainsi raconté l'ancien Marseillais.

Le Breton a par ailleurs regretté le départ de Nicolas Pallois lors du dernier mercato estival. "Les joueurs qu’on a choisis sont des bons joueurs. Sauf que la mayonnaise n’a pas pris. On a perdu quatre joueurs de fort caractère : Rolan, Ounas, Ménez et Pallois. Et, dans les moments difficiles, leur caractère nous a manqué", a-t-il indiqué, ajoutant: "Pour Pallois, je m’en veux. J’aurais dû insister pour qu’il reste. Ses négociations de contrat (il lui restait un an) avaient duré, et ça l’avait braqué. Il nous apportait de la force. Du tempérament. Son association avec Toulalan, que j’avais envie de voir derrière, aurait été intéressante."