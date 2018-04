Bordeaux: Le coup de gueule de Sankharé

Alors qu'il a retrouvé le onze de départ dimanche dernier, lors de la victoire de Bordeaux à Montpellier (1-3), Younousse Sankharé revient sur les rumeurs de départ à son sujet qui ont jailli après le licenciement de Jocelyn Gourvennec le 18 janvier.

"Vos confrères disaient Sankharé ici, Sankharé là-bas. Mais comment pouvez-vous faire de telles allégations alors que moi-même je n’ai pas parlé ? C’est ça que je n’arrive pas à comprendre, lance le milieu relayeur à RMC. On colporte des rumeurs et après on me colle l’étiquette de 'Sankharé joueur de Gourvennec'. Mais moi, j’ai signé aux Girondins de Bordeaux, pas au FC Gourvennec ! Même si je respecte beaucoup mon coach et il sait toute l’affection que j’ai pour lui. Il y a plein d’amalgame qui ont été faits et qui m’ont porté préjudice quand le nouveau coach est arrivé. On doit s’adapter mais quand il y a des rumeurs et que l’on colle des étiquettes sur les joueurs, ça devient très compliqué pour le joueur".

L'international sénégalais pourrait enchaîner en tant que titulaire face au PSG, son club formateur, dimanche.