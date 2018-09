Bordeaux fait mal à Guingamp

Dimanche après-midi, en match décalé de la 6e journée de Ligue 1, Bordeaux s'est offert une victoire essentielle à Guingamp (1-3), puisque cette rencontre opposait la lanterne rouge bretonne à l'équipe qui la précédait au classement. Grâce à ces trois points, les Girondins remontent donc à la 14e place, avec trois longueurs d'avance sur Amiens, virtuel barragiste.

François Kamano avait débloqué la situation d'un but splendide au retour des vestiaires (52e), mais Marcus Thuram avait redonné espoir à l'En Avant sur penalty (70e). C'est Yann Karamoh, entré en jeu quatre minutes auparavant, qui redonne l'avantage à la formation dirigée par Eric Bedouet (79e) avant que Nicolas De Préville ne porte l'estocade (90e+5). Pour Antoine Kombouaré et sa troupe, la situation devient toujours plus délicate car le zéro pointé persiste...