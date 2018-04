Bordeaux enfonce Lille, Guingamp et Amiens s’éclatent

Malgré l'ouverture du score du Losc signée Mothiba (14e), les Girondins se sont finalement imposés à domicile devant les Dogues, grâce à un doublé de Kamano (42e et 45e), samedi lors de la 32e journée de Ligue 1.

Les Girondins remontent en 12e position, tandis que la formation de Christophe Galtier est avant-dernière, à un point du 18e et virtuel barragiste, Troyes, qui a été balayé par Guingamp (4-0). L’En Avant, 10e, peut remercier Benezet (23e), Blas (47e), N'Gbakoto (79e) et Briand (91e). C’est Toulouse qui est 17e après une défaite 1-0 à domicile devant Dijon, 11e, avec un but de Kwon (10e).

Amiens, 13e, a également fait parler la poudre (3-0) face à Caen, 15e, avec des réalisations de Dibassy (20e), Gakpé (30e) et Konaté (53e). Enfin, Angers et Strasbourg ont partagé les points (1-1). Le SCO est 14e et le Racing 16e avec un peu de marge sur la zone rouge (5 points).