Bordeaux-De Tavernost: "Pas un rebondissement"

Si le rachat des Girondins de Bordeaux par le fonds d’investissement américain General American Capital Partners (GACP) est retardé après le report, au 12 octobre, du vote du Conseil de Métropole en raison d’un "manque d’informations", Nicolas de Tavernost, joint par Sud Ouest, n’est "pas du tout inquiet."

"Ce n’est pas un rebondissement. Nous avions rendez-vous avec Alain Juppé ce matin. Comme il l’a dit, il a reçu les garanties nécessaires pour le loyer pour le stade. Devant un certain nombre de commentaires, il souhaitait que les Américains s’expliquent devant les élus. J’ai soutenu cette proposition. On n’est pas à 15 jours près. On viendra avec Joe DaGrosa (le patron américain de GACP, ndlr) pour expliquer le montage très clair que la DNCG a décrit et répondre aux questions qu’ils se poseraient", explique le président du directoire de M6, toujours propriétaire du club bordelais.