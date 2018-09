Bordeaux-Costil: "Jamais été autant trimbalé"

Vainqueur 1-0 de Lille, Bordeaux a réalisé un véritable hold-up. Hold-up rendu possible par la performance exceptionnelle de Benoit Costil dans les buts girondins.

L’ancien Rennais a en effet multiplié les arrêts et pouvait bien savourer sa performance à l’issue de la rencontre. "Il y a des jours comme ça où cela ne veut pas rentrer pour l’adversaire", a-t-il expliqué au micro de beIN SPORTS, reconnaissant sans peine la supériorité des Lillois: "On a eu affaire à une grande équipe. Depuis que je suis ici, sur une mi-temps, je n’avais jamais vu une équipe qui nous avait autant trimbalé. C’était vraiment très fort."

Et le portier girondin de souligner la belle opération au classement. "C’était important de confirmer le match de Guingamp. On se remet dans une situation un peu plus sereine au classement. Si on regarde derrière, avant Guingamp, la situation est périlleuse. Ce soir on sera peut-être dixièmes avec dix points mais c’est tout de même plus agréable qu’il y a cinq jours", a-t-il ajouté.