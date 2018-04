Benzia: "Ce serait cauchemardesque..."

Il reste six matches au Losc pour espérer sauver sa peau en Ligue 1, ou au pire accrocher une place de barragiste qui lui offrira toujours cette chance face au troisième, quatrième ou cinquième de Ligue 2. Mais c'est la crise chez les Dogues, où la situation sportive est au moins aussi inquiétante que le climat n'est délétère avec les supporters. Ceux-ci vont pourtant faire leur retour au stade Pierre-Mauroy samedi soir, lors de la réception de Guingamp pour le compte de la 33e levée du championnat, après un match à huis clos venu sanctionner l'envahissement de terrain opéré à l'issue du nul (1-1) concédé contre Montpellier.

L'heure est maintenant à la mobilisation générale chez les Dogues, pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, à savoir l'avenir sportif du club. Et dire que le Losc, tout à l'euphorie du nouveau projet amorcé par Gérard Lopez via Marcelo Bielsa, aspirait jouer l'Europe... "Nous n'avons pas prétendu que nous allions être le Barça ou qui que ce soit, modère néanmoins Yassine Benzia dans les colonnes de L'Equipe. On a annoncé jouer l'Europe, ce qui est logique vu les investissements". Il faut désormais oublier ces rêves de grandeur et tout mettre en oeuvre pour éviter de filer en Ligue 2, un spectre qui se fait de plus en plus oppressant au Domaine de Luchin. "On en parle. On en a conscience, reconnaît l'ancien Lyonnais. On sait que ce serait cauchemardesque. Que l'on garderait cette tache toute notre carrière. Que beaucoup de salariés perdront leur travail".

L'attaquant international algérien et ses coéquipiers doivent donc relever la tête pour éviter le naufrage, au détriment forcément d'un concurrent direct. Mais le calendrier sera complexe pour les Lillois, avec outre des déplacements à Marseille et Saint-Etienne, la chance de pouvoir se frotter directement à des concurrents que sont le FC Metz, le Toulouse Football Club et le Dijon Football Côte-d'Or.