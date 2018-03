Batshuayi a trouvé un meilleur public que celui de l’OM

Recruté par Dortmund dans les dernières heures du mercato hivernal, Michy Batshuayi n’a pas tardé à faire des étincelles à la pointe de l’attaque du Borussia.

De quoi s’attirer les bonnes grâces des supporters allemands. L’international belge ne manque pas d’être impressionné par leur ferveur au Signal Iduna Park

"J'ai été surpris en arrivant. J'ai joué à Marseille, où c'est vraiment quelque chose et je pense que Dortmund, c'est encore un peu plus, c'est un stade incroyable, a-t-il ainsi confié à La Dernière Heure. Quand un attaquant marque, c'est normal qu'il devienne la star et j'ai été directement performant. Je ne m'attendais pas à une intégration aussi rapide, je pensais que ça prendrait plus de temps."