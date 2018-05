Barrages: Le recours du HAC validé

Le Havre annonce ce mercredi que la commission d’appel de la LFP a rendu une première décision suite à son audition de mardi, à propos des incidents survenus lors du barrage entre Ajaccio et le club normand.

La commission d'appel doit "statuer sur la régularité de la rencontre et le respect de l’équité sportive, mais elle souhaite attendre le résultat de l'instruction du dossier devant la commission de discipline pour rendre sa décision". Battu aux tirs au but par le club corse, le HAC, qui réclame match perdu pour son adversaire, s'est plaint de plusieurs manquements aux règles de compétitions: "Le retour du coach de l'AC Ajaccio sur la pelouse avant les tirs au but, alors qu'il avait été exclu, la présence de l'entraîneur adjoint de l'AC Ajaccio à côté du but sur le penalty de Jean-Philippe Matéta, la présence du président de l’AC Ajaccio à côté du but pendant la séance des tirs au but, l'insécurité générale régnant sur et autour de la pelouse".

Depuis l'AC Ajaccio a été battu par Toulouse dans le dernier match de barrage. "En attendant qu’une décision soit enfin prise, le HAC conserve toutes les options de recours mises à sa disposition pour faire valoir l’équité sportive", précise le communiqué.