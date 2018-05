Balotelli a insulté les arbitres...

Il est incontestablement rentré dans le rang depuis qu'il porte les couleurs de l'OGC Nice. Mario Balotelli en a terminé avec ses frasques et présente des statistiques azuréennes de bien belle facture. Même s'il traverse certaines rencontres comme un fantôme, l'attaquant révélé à l'Inter Milan peut malgré tout, sur une ou deux actions inspirées, faire trembler les filets adverses. C'est ce qu'il a encore fait dimanche soir au Vélodrome, trompant la vigilance de Steve Mandanda après avoir fait tourner l'arrière-garde olympienne en bourrique. Le portier international tricolore n'a pas encore touché le ballon, et "Super Mario" en a profité pour chambrer le bouillant public local qui le conspuait.

Mais par la suite, l'ancien Citizen de Manchester n'a plus beaucoup apporté à sa formation, et a même trouvé le moyen d'être sanctionné d'un carton jaune de la part d'Antony Gautier. Mario Balotelli a en effet délibérément envoyé Bouna Sarr au sol (40e), lui valant une sanction ô combien logique. Pas à ses yeux en tout cas, et le Transalpin a éprouvé des difficultés à évacuer sa frustration. Pour preuve, à la mi-temps, les caméras de C+ l'ont surpris à maugréer contre les officiels français, et tenant des propos explicites: "A chaque fois... Pu.... d'arbitres français... A chaque fois".

Alors qu'il s'apprête à quitter le Gym au terme de l'exercice en cours, l'ancien Red de Liverpool pourrait être sanctionné pour ces insultes, comme Zlatan Ibrahimovic avait pu l'être en 2015, suspendu 4 matches après avoir été filmé dans des conditions similaires à décrire la France comme un "pays de merde". La même année, Dimitri Payet avait lui écopé de deux matches pour avoir crié, au sortir d'un OM-OL, en direction des officiels: "On s'est fait niq.... Enc... !". La menace plane désormais sur le meilleur buteur niçois...