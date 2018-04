Aulas: "C'est une incitation à la haine"

Jean-Michel Aulas en a remis une couche samedi sur Canal+, à propos des attaques du président de l'OM Jacques-Henri Eyraud. Morceaux choisis: "On est sidérés. Alors qu'il vient d'un sport totalement différent, croire que les usages du football, c'est ce qu'il a imaginé ou cru, on dépasse l'entendement. Revenir sur des décisions jugées, y compris par le tribunal correctionnel de Bastia, c'est de la diffamation par rapport à Anthony Lopes, un homme élégant. Il faut qu'il se reprenne. En tant que dirigeant, on a des responsabilités. Quand j'entends que l'OM va tout casser au Groupama Stadium en cas de finale de Ligue Europa, c'est une incitation à la haine. La présidente de la LFP est désespérée. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans, c'est invraisemblable. Si on doit attaquer l'OM pour défendre l'image du club et une idée de l'image du football français, on le fera." Les accusations d'Eyraud contre son homologue lyonnais sont intervenus en réaction à la décision de la commission de discipline de la Ligue, après OM-OL (2-3, 30e journée de Ligue 1), d'infliger trois matches de suspension à Anthony Lopes comme à Adil Rami, tous les deux impliqués dans les incidents au coup de sifflet final.