ASSE: Une reprise en petit comité

A l’instar de Reims et de Bordeaux, et alors que Lille, Nantes, Monaco, Strasbourg, Toulouse et Nîmes ont repris ces derniers jours, l’AS Saint-Etienne a effectué sa grande rentrée ce vendredi 29 juin.

Pour cette reprise, 16 professionnels et neuf jeunes venus compléter les effectifs étaient de la revue. Parmi lesquels les éléments prêtés la saison passée: Léo Lacroix (FC Bâle, 1ère division suisse), Pierre-Yves Polomat (Auxerre, L2), Loïs Diony (Bristol, 2e division anglaise) et Arnaud Nordin (Nancy, L2).

Mathieu Debuchy, Robert Beric et Ole Selnaes reprendront plus tard du fait de leur récente activité internationale, comme Yann M’Vila, qui a gagné un jour de plus de repos. Rémy Cabella lui aussi brille par son absence pour l’heure. Prêté par l’OM lors du dernier exercice, l’intéressé souhaiterait rester dans le Forez mais Marseillais et Stéphanois peinent à s’accorder sur le montant de l’indemnité de transfert.