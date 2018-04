ASSE: Ruffier, 100e clen sheet !

Saint-Etienne peut remercier Stéphane Ruffier. C'est souvent le cas... A Montpellier, vendredi en ouverture de la 35e journée, les Verts l'ont emporté 1-0 et réalisé une excellente opération dans la course à l'Europe. Et le portier stéphanois a brillé en arrêtant notamment un penalty frappé par Sio (45e). Les Héraultais ont dominé et Ruffier a multiplié les parades pour réussir à garder sa cage inviolée.

Une prestation qui passera d'autant moins inaperçue que c'est sa 100e clean sheet sous le maillot des Verts. Chapeau.