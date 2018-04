ASSE: Paquet veut "transformer le club"

Nommé directeur général de Saint-Etienne en janvier dernier, Frédéric Paquet a tenu une conférence de presse, mercredi, et détaillé les grandes lignes de son projet pour le club forézien. "L’ASSE a une ferveur, une histoire et une culture très importantes. Tout le projet va être de transformer cette belle endormie. Il faut transformer le club en gardant son ADN", a-t-il expliqué, des propos relayés par Le Progrès.

Sur le plan sportif, rien de nouveau concernant l’entraîneur Jean-Louis Gasset ou les joueurs prêtés comme Yann M’Vila et Mathieu Debuchy. "Le club et les actionnaires veulent se donner les moyens de jouer le haut de tableau, a assuré le dirigeant stéphanois. Une équipe ambitieuse veut dire d'avoir des joueurs talentueux et d'expérience. Il est trop tôt pour parler du mercato. L'objectif est de jouer le haut de tableau."

"Pour la construction de l'équipe, on va commencer à enclencher les choses dans le courant du mois de mai, a-t-il poursuivi, annonçant que l’ASSE, neuvième de Ligue 1, allait également consacrer "plus de moyens à la formation". On va améliorer l'accompagnement de nos jeunes et on va fusionner notre cellule de recrutement. David Wantier dirige la cellule de recrutement et dirigera la cellule de recrutement."