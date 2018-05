ASSE-M'Vila: "J'ai retrouvé une cote d'amour"

Yann M'Vila est épanoui à Saint-Etienne.

"J'ai fait un bon choix, affirme-t-il jeudi en conférence de presse. Jean-Louis Gasset a cru en moi, et c'était peut-être le seul... Je lui suis redevable, il a fait quelque chose de très grand pour moi."

Le milieu de terrain défensif apprécie également beaucoup les supporters des Verts: "A la fin de l'entraînement, les plus jeunes comme les plus anciens veulent des autographes et des photos. C'est exceptionnel. J'ai retrouvé une cote d'amour, et je veux juste remercier tous ces gens qui me donnent de la force."