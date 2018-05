ASSE: Les Verts ne veulent plus vendre              

L’échec des discussions avec Peak6 semblent avoir refroidi les dirigeants de Saint-Etienne. A tel point que le club du Forez ne serait plus à vendre à en croire Bernard Caiazzo, l’un des deux présidents des Verts. C’est tout du moins ce qu’il a assuré au micro de RMC Sport.

"Avec ces nouveaux droits TV, on peut se donner du temps" Bernard Caiazzo

"On a beaucoup parlé de la vente de l’ASSE. Face à la concurrence de clubs avec des investisseurs puissants, on n’a pas tellement le choix mais aujourd’hui avec ces nouveaux droits TV, on peut se donner du temps et moi j’ai envie de reporter ces sujets-là un peu dans le temps et que l’on se concentre sur ce que l’on peut faire nous avec de nouveaux moyens financiers", a-t-il ainsi expliqué.

Et le dirigeant stéphanois d’ajouter que la priorité du moment est de préparer au mieux le mercato. "On va rentrer dans le mercato, on prépare la saison prochaine. On sort de cette démarche de vente du club. On rentre dans une démarche différente. On pense que le potentiel de l’ASSE n’est pas encore atteint."