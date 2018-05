ASSE: Les hautes ambitions des Verts

Si les dirigeants stéphanois ont renoncé à vendre l’ASSE au fond d’investissement américain Peak6, ils n’en comptent pas moins toujours attirer de nouveaux investisseurs. Et ce afin de faire franchir un cap au club du Forez. C’est ce qu’a affirmé Bruno Caïazzo dans une interview accordée aux Échos.

"S’il s’agit de faire des investissements à la hauteur de Nice, Bordeaux ou Rennes, avec Roland nous sommes capables de le faire. D’ailleurs nous sommes reconnus comme l’un des clubs les mieux gérés d’Europe, le seul français qui dégage un résultat d’exploitation positif depuis sept ans. L’objectif pour nous est de franchir un cap. On veut un investisseur qui apporte à ce club, au potentiel considérable, les moyens de rentrer dans un Big Five à la française et de participer à la Ligue des champions", a-t-il notamment expliqué.