ASSE: Le Chaudron verrouillé jusqu'en 2030

L’AS Saint-Etienne a renouvelé son bail à Geoffroy-Guichard et ce, pour les 12 prochaines années. Les Verts se sont entendus ce vendredi avec Saint-Etienne Métropole et le maire de la cité stéphanoise Gaël Perdriau.

"La nouvelle convention d’occupation du stade concilie les besoins de développement du club et de ce qu'il représente pour les supporters et les Stéphanois, ainsi que les intérêts de la collectivité", s’est félicité le premier édile, qui a fixé la redevance annuelle à 1,638 million d’euros en part fixe, plus une part variable selon le chiffre d’affaires lié à l’exploitation des lieux.

Une hausse de 300 000 euros par rapport au précédent deal qui satisfait pleinement le président du directoire de l’ASSE Roland Romeyer. "La signature de cette convention est l'aboutissement d'un long travail mené en parfaite harmonie par le club, la ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole. Cet accord bénéficie à tous et je me félicite de l'intelligence avec laquelle les négociations ont été menées. […] Saint-Etienne Métropole conserve toutes ses prérogatives concernant l’entretien de la pelouse. Nous avons constaté une nette amélioration ces derniers mois. Nous avons disposé d’une belle pelouse qui nous a aidé à réussir de grandes performances lors de la deuxième partie de saison."