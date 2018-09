ASSE-Khazri: "Ne pas s'enflammer"

Auteur d'un doublé vendredi contre l'AS Monaco (2-0), Wahbi Khazri est l'un des hommes forts de l'AS Saint-Etienne, 2e de Ligue 1 dans ce début de saison. Au micro de Canal Plus, l'international tunisien s'est satisfait de la forme des Verts tout en restant mesuré sur les chances de son équipe de rester sur le podium jusqu'à la fin de l'année. "Je ne sais pas si on peut se qualifier en Coupe d'Europe, on ne va pas déjà s'enflammer. Mais on a une équipe qui a du coeur, avec des joueurs de qualité et un stade incroyable, on l'a encore vu contre Monaco. Avec un tel public, l'un des meilleurs de France, un groupe, un coach et un staff exceptionnels, on est capables de faire de belles choses. On va travailler pour continuer comme ça". Khazri, 27 ans, a inscrit 4 buts en 7 matches de Ligue 1 cette saison.