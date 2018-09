ASSE-Gasset: "Le classement nous plaît"

Deuxième de Ligue 1 après sa victoire contre Monaco (2-0), vendredi soir en ouverture de la 8e journée, Saint-Etienne a bien redressé la barre après un début de saison compliqué. Une satisfaction pour Jean-Louis Gasset, heureux de voir l’ASSE aussi bien classé.

"Ce n’est peut-être que pour une nuit mais le classement nous plait. A la fin de la journée, on sera dans les cinq premiers, ce qui est déjà un bon classement", savoure ainsi l’entraîneur des Verts sur le site du club.

"On parle souvent de solidarité, de détermination, de générosité et ce soir, on a fait preuve de tout ça. Devant un tel public, c’est le minimum syndical. Mais on a ajouté la qualité de jeu, les occasions et les buts et c’est ce que j’aime dans ce métier."