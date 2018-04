ASSE: Gasset heureux au point de rester ?

Alors que sa mission, pour le moment réalisée avec brio, doit prendre fin au terme de la saison, Jean-Louis Gasset n'exclut pas encore de prolonger l'aventure avec Saint-Etienne. Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien adjoint de Laurent Blanc s'est montré ravi de cette pige rafraîchissante dans le Forez, surtout après l'année difficile vécue à la suite du décès brutal de son épouse.

"On se régale ici et les gens ont retrouvé le sourire. J'ai l'impression que je ne suis pas loin des miens. [...] Je ne suis qu'à deux heures et demi de route de Montpellier. Il me faudra tout bien peser pour savoir ce que je veux. A mon âge, d'autres vont à la pêche ou à la chasse. [...] Moi, je me trouve encore à un grand carrefour".

Gasset, 64 ans, a remis Saint-Etienne sur de bons rails après avoir pris la succession d'Oscar Garcia et de Julien Sablé. Les Verts, qui affrontent Montpellier ce dimanche, sont à la lutte pour une place en Ligue Europa.