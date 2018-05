ASSE: Fin de saison pour Cabella, opéré du pied

Remy Cabella ne rejouera pas cette saison. Le milieu offensif marseillais, prêté à Saint-Etienne, va subir une opération du pied. Le joueur de 28 ans l'a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux.

"C'est avec un grand regret et une grande tristesse que je ne pourrai pas jouer mon dernier match de la saison. En accord avec l'OM et l'ASSE, nous avons décidé de faire l'opération de ma fracture du pied que je traîne depuis quelques mois. (...) J'avais tellement envie de jouer et de tout vous donner pour ce dernier match dans cette ambiance de fou malade."

Les Verts, qui recevront Lille samedi à Geoffroy-Guichard lors de la dernière journée de Ligue 1, peuvent encore se qualifier pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue Europa.