ASSE-Cabella: "Le PSG, c'est le match le plus compliqué de la saison"

Saint-Etienne reçoit le Paris Saint-Germain vendredi en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Si le titre de champion de France tend les bras au PSG, les Verts n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la lutte pour la 5e place. En ce sens, un exploit contre les hommes d'Emery apporterait un plus non négligeable. "Saint-Etienne-PSG, c'est peut-être le match le plus compliqué de la saison car c'est la meilleure équipe du championnat. Ce sera compliqué mais en ce moment on joue bien. Ce sera un beau match", a plaidé Rémy Cabella.

️@RemyCabella : "#ASSEPSG est peut être le match le plus compliqué de la saison car c'est la meilleure équipe du championnat. Ce sera compliqué mais en ce moment on joue bien. Ce sera un beau match." pic.twitter.com/02RSSyGiK9 — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 4 avril 2018