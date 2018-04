ASSE-Cabella: "Et pourquoi pas l'Europe !"

Auteur d’un doublé lors de la victoire décrochée par Saint-Etienne à Nantes (0-3), dimanche à la Beaujoire, Rémy Cabella était aux anges après la rencontre. "Ce soir, on peut être fiers de nous, a-t-il réagi sur beIN SPORTS. C'est notre neuvième match sans défaite. On gagne à l'extérieur et ce sont trois points importants puisqu'ils nous permettent d'atteindre notre premier objectif qui est le maintien."

Avec désormais 42 points au compteur, l’ASSE est neuvième du classement et ne pointe qu’à trois longueurs du cinquième, Montpellier. De quoi donner des idées aux joueurs de Jean-Louis Gasset. "Maintenant, on peut aller chercher quelque chose à la fin de l'année et pourquoi pas l'Europe, bien sûr !", a confirmé le milieu offensif stéphanois, prêté cette saison par l’OM.

"Depuis 2018, on montre un autre visage. Il reste sept matches, sept finales et si on gagne les sept, on sera européens. Maintenant, il faut se concerner sur Paris qui arrive, ce ne sera pas facile mais à domicile on peut le faire", a conclu le joueur des Verts.