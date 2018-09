ASM-Raggi: "On va relever la tête"

Vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a été tenue en échec (1-1) par le Nîmes Olympique et n'est plus parvenue à gagner un match depuis la 1ère levée du championnat de France.

"Il fallait gagner. On a eu plein d’occasions et on n’y est pas parvenu. On ne méritait pas le nul, rageait le défenseur Andrea Raggi à l'issue de la rencontre, interrogé par beIN SPORTS. C’est un peu compliqué mais on a montré qu’on était là dans ce championnat. Notre objectif cette année, c’est encore de finir sur le podium. On est en difficulté en ce moment, mais on va relever la tête pour sortir de cette situation".