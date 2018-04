ASM: L'infirmerie toujours pleine

L'AS Monaco a perdu son titre de champion de France dimanche dernier, sur une grosse déroute à Paris (7-1), mais doit désormais se recentrer afin de préserver sa deuxième place au classement du championnat, menacée par l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Samedi, il faudra aller à Guingamp pour le compte de la 34e levée de Ligue 1, et viser une victoire malgré un effectif amoindri.

Et pour cause, l'infirmerie du club de la Principauté affiche complet. Djibril Sidibé, Keita Baldé, Diego Benaglio, Adama Traoré, Stevan Jovetic et Pietro Pellegri sont toujours convalescents. Sur cette fin de semaine, les bonnes nouvelles pourraient finalement venir de Kamil Glik, qui a repris l'entraînement ce jeudi avec le reste du groupe, et de Danijel Subasic, proche d'un retour.