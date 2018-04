AS Monaco : Rony Lopes, la tempête après le calme

Edinson Cavani ? Florian Thauvin ? Neymar ? Kylian Mbappé ? Alassane Pléa ? Angel Di Maria ? Non, le meilleur buteur du championnat de France en 2018 ne fait pas partie de cette prestigieuse liste. Bouillant avec l’AS Monaco, Rony Lopes trône en tête de ce classement, après un début d’année stratosphérique. Fer de lance de l’attaque monégasque, le Portugais confirme enfin les espoirs placés en lui. Et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

Une pépite made in Manchester City



Désireuse de former des talents avant de les revendre à prix fort quelques années plus tard, l’AS Monaco recrute dans son sérail quelques jeunes pousses à l’été 2015. Alors que Kondogbia prend la poudre d’escampette contre 40 millions d’euros, Lemar, Fabinho, Saint-Maximin et El Shaarawy débarquent, entre autres, dans la Principauté. Au milieu de ces arrivées, un transfert interroge. Celui de Rony Lopes, 19 ans, contre 12 millions d’euros, en provenance de Manchester City. Si le Portugais a été élu meilleur joueur de la réserve des Skyblues, où il a côtoyé Patrick Vieira, lors de la saison 2012-2013, le prix de son arrivée interpelle.

Vidéo - Rony Lopes : "Je sens que je progresse"

Et pour cause, l'ailier vient de disputer une saison en prêt assez quelconque avec le LOSC. Le Portugais y joue 23 rencontres de championnat pour trois buts. A Monaco, le jeune prodige n’est que l’ombre de lui-même. En huit titularisations, il ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Consciente qu’il est encore trop tendre, l’AS Monaco l’envoie alors une nouvelle fois au LOSC, sans jamais exploser. Il y reste une saison et demie pour six buts en 37 matchs de championnat. Malgré un bilan mitigé, l’espoir fait son retour en Principauté. Ses prestations sont alors dans la lignée de ce qu’il faisait au LOSC. Jardim lui offre du temps de jeu, mais il se montre assez imprécis. Après 20 journées et 1281 minutes de jeu en Ligue 1, il ne trouve la faille que deux fois. Le calme avant la tempête.

Personne ne fait mieux en 2018



Un engrenage se met alors en place et, avec la confiance de son entraîneur regagnée, plus rien ne semble pouvoir arrêter le Portugais. Il marque d’abord un but décisif contre Lyon dans les dernières secondes de la rencontre pour offrir les trois points à la Principauté (3-2). Il participe ensuite à la fête contre Dijon (4-0), avant de ramener un point de Toulouse grâce à un doublé tonitruant (3-3). Il continue sa belle série en marquant coup sur coup contre Bordeaux, Strasbourg et le LOSC. Des pions précieux, qui permettent à son équipe de s’imposer. Capable d’offrir la victoire aux siens, le Portugais sait également marquer pour ne pas faire perdre l’ASM. Mercredi, il est ainsi à l’origine de l’égalisation contre Rennes.

[🎙️INTERVIEW] Rony Lopes qui vous fait découvrir sa Ligue 1 :

⚽️ Son plus beau but

😀💭 Son meilleur souvenir

😡💭 Son pire souvenir

🤩 Son coéquipier préféré

😱 L’adversaire qui l’a le plus marqué

... pic.twitter.com/XOjRUDcsoM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 3, 2018



Sur l’année 2018, il est tout simplement le meilleur buteur du championnat français avec neuf réalisations. Il devance Thauvin et Neymar (8), mais également Di Maria (7), Cavani, Mbappé (5) et Germain (4). Sur l’ensemble de la saison, il a déjà inscrit 11 buts en 31 matchs, soit plus que sur ses trois dernières saisons réunies. Capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, le virevoltant portugais offre une polyvalence chère à son entraîneur. Et quand Falcao et Baldé accusent le coup, il devient l’atout numéro un des Monégasques.

Une fin de saison sur les chapeaux de roues ?



En pleine confiance, Rony Lopes aura encore l’occasion de se monter cette saison. Dans moins de dix jours, l’AS Monaco fera un déplacement périlleux au Parc des Princes, avant de croiser le fer quelques semaines plus tard avec Saint-Etienne pour l’avant-dernière journée du championnat. Des occasions en or pour le prodige de se montrer à quelques encablures de la Coupe du Monde. Car si le feu follet a connu sa première sélection avec la Seleção en septembre dernier contre les Etats-Unis, il n’a pas été rappelé lors du rassemblement de mars.

Vidéo - Rony Lopes : "Mon heure va venir"

Le joueur ne désespère pourtant pas de voir la Russie cet été : "Je me concentre sur ma saison à l’AS Monaco. C’est compliqué d’aller en sélection, explique l’ailier. Il y a beaucoup de joueurs avec des qualités. Bien sûr, il y a toujours un petit espoir d’y aller. Il faut que je me concentre sur Monaco. J’espère être appelé dans le futur." Si Rony Lopes s’accorde les faveurs de Fernando Santos et qu’il brille au Mondial, il pourrait alors atteindre un autre de ses objectifs, retourner à Manchester City. "C’est sûr que j’aimerais bien y revenir mais bon... expliquait le joueur la semaine dernière à RMC. Je vais me concentrer sur Monaco. Je suis bien ici."

11 - Rony Lopes has scored 1⃣1⃣ goals in Ligue 1 2017/18, only Cristiano Ronaldo (2⃣2⃣) has done better in the Top 5 European leagues this season among the 🇵🇹 players. Seleção? pic.twitter.com/QiLU9BPD2F — OptaJean (@OptaJean) April 5, 2018



Révélation de l’AS Monaco en ce début d’année civile, Rony Lopes est en passe de devenir un joueur incontournable du Rocher. Sa fin de saison pourrait bien conditionner une carrière qui s’annonce explosive.