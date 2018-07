Amicaux: Toulouse et Sochaux l'emportent

Toulouse s’est facilement imposé face au club de National du FC Villefranche-Beaujolais (5-2). Le match se disputait dans les Landes, où les Pitchouns effectuent un stage de préparation. Tout juste arrivé au club, l’international trinidadien John Bostock a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais s'’ils menaient 5-0 à la 80e, les hommes d’Alain Casanova se sont tout de même fait peur dans les derniers instants, encaissant deux buts en 9 minutes.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg était opposé au FC Sochaux en amical. Les Alsaciens ont été défaits 2-0, encaissant un but à la 11e puis un second à la 86e. Il leur reste encore six rencontres amicales pour se mettre totalement au point avant la reprise du championnat. Ils affronteront notamment La Gantoise le 23 juillet et le SC Fribourg le 3 août.