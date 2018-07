Amical: Nice concède le nul, Bordeaux battu avant la Ligue Europa

Sans Mario Balotelli, toujours en instance de départ et qui s'entraîne à part du groupe, l'OGC Nice a concédé le nul face à Charleroi (2-2), ce samedi après-midi. La recrue Christophe Hérelle était titulaire en défense centrale au côté de Dante, alors qu'Ihsan Sacko, arrivé au mercato depuis Strasbourg et entré en cours de jeu, a inscrit un doublé (86e, 88e).

Opposé à l'Union Berlin, club de deuxième division allemande, Bordeaux s'est contenté d'un nul à cinq jours de son match de deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa face aux Lettons de Ventspils. C'est le jeune Jules Koundé, qui était associé à Igor Lewczuk en défense centrale, qui a égalisé en seconde période (56e). Les Girondins de Gustavo Poyet sont toujours invaincus lors de leurs matches de préparation (deux victoires, deux nuls).

Rennes chute, Reims se reprend

Invaincu, Rennes ne l'est pas puisque les hommes de Sabri Lamouchi ont concédé une défaite (3-2) face aux Belges d'Anderlecht, où évoluent notamment Thomas Didillon (ex-Metz) et Adrien Trebel (ex-Nantes). Mehdi Zeffane (55e) et Jordan Tell (82e) sont les buteurs rennais.

Battu par le Red Star mercredi (1-2), Reims s'est rattrapé en prenant le dessus sur le Cercle Bruges (2-1). Pablo Chavarria a ouvert le score de la tête (11e), tandis que Johanna Omolo a égalisé en faveur des Belges d'un piqué (71e). C'est Grejohn Kyei qui a offert la victoire aux Rémois d'une tête (76e).