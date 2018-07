On l’avait quitté sur des larmes, déchirantes, synonymes de forfait pour la Coupe du monde 2018 avec les Bleus. Deux mois après sa blessure à la cuisse droite contre l’Atlético Madrid, le 16 mai dernier en finale de la Ligue Europa, Dimitri Payet a retrouvé le chemin des terrains face au FC Nantes, mercredi soir à La Roche-sur-Yon, pour le troisième match de pré-saison de l’OM. Un retour qui a duré près d’une heure et a coïncidé avec la première victoire des Marseillais (2-1) qui, jusque-là, avaient été battus par Béziers (1-2) et Saint-Etienne (0-1).

Privés de leurs Mondialistes (Steve Mandanda, Adil Rami, Florian Thauvin, Hiroki Sakai), mais aussi de Grégory Sertic, Bouna Sarr, Lucas Ocampos, Rémy Cabella et Jordan Amavi, les Olympiens ont tout de même pu aligner certains cadres, dont Luiz Gustavo, André-Frank Zambo Anguissa, Maxime Lopez, Konstantinos Mitroglou et Dimitri Payet, donc. Des joueurs qui ont un peu fluidifié le jeu offensif des Ciel et Blanc. Si les Canaris ont été les plus dangereux en début de rencontre, ce sont les Phocéens qui ont ouvert le score. Contre le cours du jeu.

Mitroglou voit double

C’est l’attaquant grec qui a trouvé la faille, ajustant Maxime Dupé d’un plat du pied après un bon débordement côté droit d’André-Frank Zambo Anguissa (1-0, 42e). Et "Mitrogol", déjà buteur contre les Biterrois, de remettre ça en début de seconde période, cette fois suite à un excellent pressing de Morgan Sanson qui l’a ensuite servi sur un plateau (2-0, 53e). La défense expérimentale bricolée par Rudi Garcia, composée au coup d’envoi de Lucas Perrin, Matheus Doria, Aymen Abdennour et Tomas Hubocan, a quant à elle plutôt bien tenu la baraque.

Du moins jusqu’à ce tir croisé de Valentin Rongier (2-1, 87e), qui a trompé la vigilance du jeune Romain Cagnon, qui était entré à la place de Yohann Pelé à l’heure de jeu. "Ça fait toujours du bien de gagner, même si on n’était pas plus inquiets que ça après deux matches amicaux, a réagi Valère Germain sur Canal+. Après une première mi-temps un peu poussive, on a été mieux en seconde. Il nous fallait sans doute un peu de rythme. Maintenant il va falloir reproduire ça samedi". Ça sera face à Villarreal, un adversaire qui sera sans doute plus coriace.