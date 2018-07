Amical: L'ASSE cartonne contre un petit

Saint-Etienne a disputé son premier match de préparation à la nouvelle saison de Ligue 1, ce samedi contre Andrézieux. Les Verts ont puni leur voisin, pensionnaire de N2 (7-0).

Perrin, Subotic, Gabriel Silva, Diousse, Hamouma et Diony sont les seuls joueurs de l'effectif professionnel à avoir disputé 45 minutes dans une rencontre où Jean-Louis Gasset a opéré une large revue d'effectif, selon Le Progrès. Chambost (8e et 42e), Gueye (14e et 45e), Diony (21e) et Baghdadi (81e) ont marqué. L'ASSE aura un rendez-vous plus significatif vendredi contre Marseille.