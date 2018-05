Ajaccio-Pantaloni: "Si Lille a des problèmes"

Ajaccio a vu les portes de la Ligue 1 se refermer suite au barrage perdu face à Toulouse (0-3, 0-1). Lors du match retour, les Ajacciens ont néanmoins montré un meilleur visage. "On avait préparé ce match plus sereinement. Après, on avait grandement hypothéqué nos chances d’être en Ligue 1 après la défaite 3-0 à l’aller. Malgré tout, on a cherché à inquiéter cette équipe de Toulouse. On a fait bonne figure", a reconnu Olivier Pantaloni, l'entraîneur de l'ACA.

Interrogé sur les soucis financiers du Losc, il a répondu: "J’aurais aimé qu’on y arrive sportivement. Je ne me réjouis jamais du malheur des autres. Si Lille a des problèmes et est rétrogradé c’est évident que nous serions repêchés. Après c’est les instances, la DNCG qui décidera."