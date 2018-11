Dimanche soir, en clôture de la 14e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se rend à Amiens, pour un match qui pourrait correspondre au retour à la compétition de Rolando. Le défenseur portugais s'était gravement blessé, rupture totale d'un tendon d'Achille lors d'un match face à... Amiens en mai dernier.

Le voilà désormais remis sur pied. "C'est un plaisir d'être là. Six mois, ça fait beaucoup. Ça n'a pas été trop long, j'ai profité de ma famille et maintenant je me sens bien. Le terrain et les matchs me manquent", a expliqué l'ancien joueur du FC Porto ou de l'Inter Milan face à la presse.