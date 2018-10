Bruno Genesio ne cache pas sa fierté et sa joie de voir Tanguy Ndombele convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps, pour le match amical contre l'Islande (11 octobre) et la rencontre de Ligue des nations contre l'Allemagne (16 octobre).

"Je suis très heureux pour Tanguy et pour le club. Il a fait ce qu'il fallait pour l'équipe, il a beaucoup progressé et cette sélection le récompense, a expliqué le coach de l'Olympique Lyonnais. Tanguy a beaucoup progressé dans le volume de jeu. Il a aussi gagné en réflexion et en concentration".