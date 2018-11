Le "virus Fifa" a encore frappé le PSG et, cette fois, ce sont les deux superstars de l’effectif qui sont touchées: Neymar et Kylian Mbappé. Au grand dam de Thomas Tuchel, qui aurait bien évidemment préféré récupérer tous ses joueurs en pleine forme avant d’affronter Toulouse, samedi au Parc des Princes (17 heures) lors de la 14e journée de Ligue 1, mais surtout avant le rendez-vous capital qui attend son équipe contre Liverpool, mercredi prochain en Ligue des champions. "Peut-être vaut-il mieux que je ne dise rien…", a-t-il d’abord soupiré, en conférence de presse.

"Les sélectionneurs peuvent aussi ménager les joueurs, c’est leur rôle."

"On a des objectifs et de grands matches décisifs, a-t-il poursuivi. On travaille beaucoup pour manager et contrôler les minutes de nos joueurs, et qu’ils ne se blessent pas. Mais après, ils jouent pour leur équipe nationale… Je peux comprendre que les sélections veuillent gagner et puissent compter sur leurs meilleurs joueurs. Il faudrait trouver une solution qui convienne à tous mais j’ai conscience que c’est difficile, voire impossible. Les sélectionneurs peuvent aussi ménager les joueurs, c’est leur rôle. Mais malheureusement cette fois, ce n’était pas le cas."

"Ce n'est pas très, très grave"

La bonne nouvelle pour les champions de France en titre, c’est que "ce n’est pas très, très grave pour les deux", a confirmé l’entraîneur allemand, qui s’est montré plutôt rassurant concernant l’attaquant brésilien et son homologue français, touchés respectivement aux adducteurs et à l’épaule droite. "On ne va pas prendre de risques pour demain. Ils ne vont pas jouer (face au TFC), a-t-il annoncé. Mais j’ai parlé avec les médecins et, aujourd’hui, je pense qu’ils pourront jouer mercredi (contre les Reds)." Un moindre mal, donc, pour des Parisiens déjà focalisés sur ce choc en C1.

"Ils vont suivre un programme de récupération pour retrouver le reste de l’équipe lundi, a-t-il indiqué. Je pense - et j’espère - qu’ils seront à 100%. On doit attendre mais tout le monde est optimiste pour qu’ils soient rétablis pour Liverpool." En attendant, c’est donc sans eux que le PSG tentera d’enchaîner une 14e victoire consécutive en championnat, contre des Toulousains en plein doute, qui n’ont plus gagné la moindre rencontre depuis le 1er septembre. "Ça change tout, a admis Thomas Tuchel. Mais ce n’est pas la première fois que l’on va jouer sans Ney et Kylian."

"Sans eux, nous avions su trouver des solutions, notamment contre Saint-Etienne, a-t-il rappelé. C’est notre devoir d’y arriver. Nous avons beaucoup de joueurs de top niveau et ils devront montrer demain qu’ils ont prêts. Notre objectif sera donc de faire un bon match, de continuer à gagner en Ligue 1. Toulouse est dans une situation un peu compliquée mais pour nous, c’est important de jouer notre jeu, avec des ambitions offensives, la possession, un bon pressing, et de faire un match avec beaucoup d’intensité et le bon état d’esprit pour ensuite bien préparer Liverpool."