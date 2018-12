Sabri Lamouchi et le Stade Rennais, c'est bientôt terminé. Le technicien de 47 ans a été mis à pied par le club breton, ce lundi matin, au lendemain de la lourde défaite concédée par les Rouge et Noir face à Strasbourg (1-4). "Le Stade Rennais F.C. ayant décidé de mettre à pied son entraîneur Sabri Lamouchi, Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe réserve, sera en charge de l’équipe professionnelle durant cette période", indique le club sur Twitter.

Lamouchi, qui était en poste depuis un peu plus d'un an, paye le mauvais début de son équipe, qui pointe à la 14e place de Ligue 1, avec 17 points, à 11 longueurs du podium. A l'évidence, le parcours du club en championnat, et surtout ce qu'il a qualifié de "naufrage collectif" contre Strasbourg dimanche, a pesé plus lourd dans l'esprit des dirigeants rennais que la Ligue Europa où Rennes, en gagnant à Jablonec (0-1) jeudi soir, s'est offert une "finale" face à Astana dans deux semaines, avec en jeu la qualification pour les seizièmes de finale.

Sous sa direction, Rennes avait décroché sa place sur la scène européenne en terminant cinquième. Mais cette saison, les prestations de l'équipe sont insuffisantes, notamment sur la plan offensif, en dépit d'un recrutement ambitieux (Ben Arfa, Niang, Siebatcheu...). Rennes se déplace à Lyon mercredi soir et enchaînera par la réception de Dijon samedi.