Oui, Leonardo Jardim est bel et bien sur le point d’être limogé par l’AS Monaco, selon les informations de L’Equipe et d'Info Sport+ ce lundi. Le coach portugais (44 ans) va payer de la manière la plus brutale possible d'ici la fin de la semaine le très mauvais début de saison de l’équipe monégasque. Le club de la Principauté est dix-huitième de Ligue 1 avec déjà cinq défaites pour une seule victoire. Mais aussi deux premiers matches de Ligue des champions perdus contre l'Atlético et Dortmund.

"D'autres changements pourraient intervenir", précise le quotidien national. Pourrait-il s’agir du grand retour de Thierry Henry (41 ans) en Principauté ? Selon Nice-Matin, c'est une possibilité. C’est sur le Rocher que le champion du monde 98 a été formé et s’est révélé au grand public il y a deux décennies. Il pourrait donc y débuter sa carrière d’entraîneur principal en Ligue 1, lui qui est l’un des adjoints de Roberto Martinez en sélection belge depuis deux ans.

Ce grand chambardement peut surprendre car Leonardo Jardim est évidemment irréprochable depuis son arrivée en 2013. Alors que la politique sportive installée par le propriétaire russe Dmitri Rybolovlev consiste à bouleverser l’effectif chaque été en espérant réaliser des plus-values et en comptant sur Jardim pour réinventer l'équipe, l’ASM a remporté le huitième titre de son histoire en 2017 devant le PSG tout en atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais l'équipe a bien changé depuis...