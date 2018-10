Depuis l'entame de l'exercice en cours, l'Olympique Lyonnais n'a perdu que deux rencontres, à Reims (1-0) dès de la 2e journée de Ligue 1, puis à domicile face à Nice (0-1) deux semaines plus tard. Et aux yeux de Bruno Genesio, c'est un élément important à prendre en compte lorsqu'il s'agit de porter un premier jugement sur les résultats et les performances de ses troupes. "Parfois, on est tombé dans des clichés nous concernant, et qui arrangent bien certaines personnes. Ce cliché d’équipe inconstante… Je mettrai des petits bémols à ces clichés qui nous collent à la peau depuis quelques temps", a précisé le technicien rhodanien. Pour preuve, l'ancien milieu de terrain reconnaît avoir aimé le travail collectif de son groupe, outre sur la pelouse de Manchester City et Marseille, à Nice, malgré le revers qui était venu le sanctionner au coup de sifflet final.

"Nous restons sur trois victoires et deux nuls, rappelle encore Bruno Genesio, dont une très belle réaction contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions (2-2), face à un adversaire de grande qualité. Je ne pense pas que mes joueurs choisissent leur match. Mais si on n’a pas d’intensité, on ne peut pas gagner de matches au très haut niveau". Voilà pourquoi le coach ne veut plus trop entendre parler d'équipe inconstante. Peut-être estime-t-il alors, comme le Parisien Thiago Silva, que son équipe est, en termes qualitatifs, la deuxième de France derrière le PSG ? "On verra en fin de saison s’il a raison. Il faudra le montrer sur le terrain", estime-t-il. Quoi qu'il en soit, c'est un OL conquérant qui partira dimanche à l'assaut du Parc des Princes (21 heures), pour la rencontre de clôture de la 9e journée de Ligue 1.

"On aura une équipe ambitieuse, promet Bruno Genesio. Quand on joue Paris, c’est plus qu’un match de championnat. Tout le monde a envie de le jouer. Quand on voit ce que fait cette équipe en Ligue 1 et en coupe d’Europe, c’est un match de Ligue des Champions. Il faudra aussi bien défendre, avoir cette capacité à se sortir du pressing. Mais si on va là-bas seulement pour défendre... Il n’y a pas de mission impossible dans le foot". Alors, l'Olympique Lyonnais en route pour un nouvel exploit après le succès (1-2) pour le moins inattendu sur la pelouse de l'Etihad Stadium en Ligue des champions ? "Chaque match est différent. Mais oui, il faudra mettre les mêmes ingrédients qu’à City pour espérer faire un résultat", confirme le patron du banc de touche. Dont acte.