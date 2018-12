Après PSG-Montpellier et Toulouse-Lyon, la LFP reporte ce jeudi un troisième match de la 17ème journée de Ligue 1. Le derby entre Monaco et Nice, prévu vendredi soir au stade Louis-II, se jouera à une date ultérieure "à la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la Préfecture des Alpes-Maritimes."



