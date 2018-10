"Obrigado Mister." C'est par ces mots que l'AS Monaco, ce jeudi, a officialisé le départ de son entraîneur Leonardo Jardim, démis de ses fonctions après le début de saison très délicat de son équipe. Le club de la Principauté pointe à la 18e place du classement en Ligue 1, avec une seule victoire décrochée lors de la première journée à Nantes (1-3), et n'a pris aucun point lors des deux premières journées de Ligue des champions. Les dirigeants monégasques ont donc choisi de se séparer du très apprécié Jardim.

"Je tiens à saluer avec le plus profond respect Leonardo pour tout le travail accompli, explique Vadim Vasilyev, le vice-président de l'ASM. Leonardo s’est imposé sur le banc de l’AS Monaco comme une référence en Europe et laisse derrière lui un bilan très positif. Son passage restera comme une des plus belles pages de l’histoire du club. Leonardo fera toujours partie de la famille de l’AS Monaco."

Nous avons remporté de grandes victoires Leonardo Jardim

Arrivé en 2014, Jardim a accompli un travail exemplaire, en plaçant toujours son équipe sur le podium de la Ligue 1, avec en point d'orgue cette exceptionnelle saison 2016-2017, ponctuée d'un titre de champion de France et d'une demi-finale de Ligue des champions. Le technicien portugais avait accepté sans broncher la mission proposée par ses dirigeants, qui lui imposait de travailler avec des effectifs en perpétuelle évolution, et souvent très jeunes, au rythme du marché des transferts.

Cette saison, son message semblait ne plus passer, et s'il a des circonstances atténuantes -un recrutement dont il n'est pas responsable, des joueurs cadres blessés (Golovin, Rony Lopes, Subasic...) ou décevants (Glik, Jemerson...)- Jardim était probablement parti pour faire l'année de trop à Monaco. Il quitte le club en bon terme, avec une image et une réputation intactes. De son passage, on se souviendra plus de ses exploits précédents que de cette fin en eau de boudin. "Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu entraîner l’AS Monaco durant plus de quatre années, confie pour sa part l'ancien coach du Sporting. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et travaillé avec passion. Nous avons remporté de grandes victoires ensemble et je garderai toujours ces souvenirs en moi."

Pour le remplacer, Thierry Henry fait toujours office de favori n°1. Sa nomination pourrait ne pas avoir lieu avant ce week-end. L'ancien buteur de l'équipe de France est actuellement en poste avec la sélection belge en tant que premier adjoint de Roberto Martinez, et les Diables Rouges affrontent la Suisse en Ligue des Nations vendredi soir. Après, la porte pourrait s'ouvrir.