A croire que le PSG avait en tête de remporter tous ses matches de Ligue 1 cette saison. Après 14 victoires de rang, les Parisiens n'ont pu faire mieux qu'un match nul à Bordeaux (2-2) et les champions de France avaient bien du mal à se contenter de ce partage des points à l’issue de la rencontre.

Thomas Tuchel était sans doute le plus déçu dans le camp parisien et l’entraîneur du PSG n’a pas hésité, une fois n’est pas coutume, à s’en prendre à l’arbitre de la rencontre. "On est déçus. Pas de notre performance mais de celle de l’arbitre", a-t-il ainsi confié après le match dans des propos relayés par France Bleu en référence à deux situations litigieuses dans la surface concernant Neymar et Eric Choupo-Moting. "Nous avons ensuite deux occasions de regarder la vidéo avec l'arbitre pour un penalty et on ne regarde pas. Après, je dois expliquer pourquoi cela fait 2-2…", le technicien allemand éclatant de rire en revoyant les images de la faute commise sur le Camerounais.

C'est dur à expliquer à mon équipe Thomas Tuchel

"On doit arrêter de réfléchir sur le jeu et analyser et dire que nous avons gagné puisque nous avons deux penalties que l’arbitre a oubliés. Le premier penalty, ça peut faire 2-0 et c'est fini. Contre nous, 2-0 ou 3-1, on peut jouer avec de la confiance et c'est fini", avait-t-il ajouté. A la fin, on fait 2-2, mais quand on voit ces deux situations... C'est dur à expliquer à mon équipe."

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir son vis-à-vis. "Je le dis aussi, Paris n'est pas arbitré de la même façon que nous. J'ai entendu l'entraîneur se plaindre, c'est exagéré. Il n'y a pas faute, c'est comme ça. Je pense que sur le premier but (de Neymar), il y a hors-jeu", a ainsi déploré Eric Bedouet en référence à une position de hors-jeu de Kylian Mbappé au moment du tir du Brésilien.



Bédouet n'est pas d'accord avec Tuchel :