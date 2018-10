Il y a onze ans jour pour jour, il devenait le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France suite à un doublé réussi face à la Lituanie. C'était le 17 octobre 2007, et voilà désormais Thierry Henry de nouveau propulsé sur le devant de la scène, cette fois en tant que technicien, à l'occasion de sa présentation officielle comme entraîneur principal de l'AS Monaco. "Je suis très attaché à Arsenal, mais Monaco... C’est là que j’ai commencé, là que j’ai marqué mon premier but. C’est un club qui a une place bien particulière dans mon cœur. J’ai toujours suivi l’ASM. Je suis un petit du centre de formation quelque part. Le petit a bien grandi, je suis passé de l’autre côté de la ligne. Je suis de retour où tout a commencé, c’est extraordinaire", résume le successeur de Leonardo Jardim après avoir justement rendu hommage à son prédécesseur, et mis l'accent sur l'importance que son staff aura dans ses prises de décision et son coaching.

Mais l'ancien international tricolore n'est pas homme à se projeter loin, ni à revenir sur le passé. "Le retour en France, ce n’est pas un problème. J’ai fait le deuil de ma carrière en tant que joueur. J’ai mis tout ça derrière…, explique celui qui a longtemps entretenu des rapports conflictuels avec la presse hexagonale. Et avant de penser à l’avenir, il y a le présent. Il faut retrouver une certaine joie, tranquilliser les joueurs, gagner en sécurité. Je préfère vivre dans le présent. Je n'ai même pas pu encore parler à tout le monde de certains concepts que je veux développer. Or, ce dont a besoin l’équipe actuelle, ne sera plus forcément valable dans un mois". Pour l'heure, impossible donc de savoir à quoi ressemblera le Thierry Henry du banc de touche. Le champion du monde 1998 cite en référence Pep Guardiola, le FC Nantes de Jean-Claude Suaudeau ou Raynald Denoueix, un club qui semble avoir "inventé la transition en France", ou Arsène Wenger.

En revanche, le meilleur buteur de l'histoire de Gunners ne jure que par le travail. Encore et toujours le travail... "Il y aura énormément d'intensité, promet-il. Il faut prendre du plaisir, garder la balle, faire courir les autres, ... Mais il faut de la rigueur aussi, travailler le physique. Il faut du dialogue, j'aime aussi rigoler, mais quand on travaille, on travaille... Il y aura des concepts que je vais mettre en place et je les expliquerai clairement aux joueurs, car pour moi, la victoire, c’est juste une conséquence du travail". Le message est clair, et s'il en était besoin, le nouvel arrivant ajoute: "Le travail n'est pas un sacrifice, c'est un mode de vie que j'ai adopté depuis tout petit". L'effectif monégasque est prévenu. Mais avant tout, Thierry Henry insiste sur un point: "Strasbourg, premièrement, il faut penser à Strasbourg". Rendez-vous samedi soir à La Meinau à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1 pour la première sortie de l'ASM nouvelle version (à 20h sur beIN SPORTS), ce même si l'ancien gamin du centre de formation n'a pas encore pu travailler avec son groupe au complet, ni même s'entretenir avec des internationaux retenus aux quatre coins de la planète.

Revoir la conférence de presse de Thierry Henry :