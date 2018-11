Vasilyev, c’est 10 % sur toutes les plus-values de Monaco !

Depuis quelques jours, l’AS Monaco a droit à son lot de révélations des Football Leaks et de Mediapart . Et ce mardi c'est son vice-président Vadim Vasilyev qui se retrouve dans le collimateur du site d’investigation. Pour la mise à jour d’une pratique censée "réjouir ses collègues présidents de club", selon ce dernier article mis en ligne. Les homologues du dirigeant russe seront ainsi intéressés d’apprendre que le modèle sur lequel s’est construit le club de la Principauté depuis qu’il est passé aux mains de Dmitri Rybolovlev, basé sur un turn-over incessant au sein de l’effectif saison après saison – qui trouve ses limites aujourd’hui à travers la situation d’un club en position de relégable - s’accompagne d’un intéressement à hauteur de 10 % pour Vadim Vasilyev sur toutes les plus-values réalisées par l’ASM sur la vente de ses joueurs.

Forcément, les bonnes affaires réalisées sur le Rocher ces dernières années s’en retrouvent éclairées sous un nouveau jour. Car si la pratique en question implique aussi la déduction des éventuelles moins-values, c’est-à-dire sur la vente d’un joueur à perte, Vadim Vasilyev s’en sort au final très bien…

"Prime exceptionnelle"

Ainsi, cette « prime exceptionnelle », comme elle est qualifiée dans son contrat, a permis sur l’exercice 2015-2016 à Vasilyev d’empocher la coquette somme de 5,3 M€, puis sur le suivant de 5,4 M€ (2016-2017). Une commission automatique que l’AS Monaco, contactée par Mediapart, n’a eu d’autre choix que de confirmer. Et on se « réjouit » en effet pour ce cher Vadim et le jackpot que laisse envisager la saison 2017-2018 avec le démantèlement de l’équipe sacrée championne de France devant le PSG. A commencer évidemment par Kylian Mbappé (180 M€ au PSG), mais aussi Benjamin Mendy (47,5 M€) et Bernardo Silva (50 M€) à Manchester City. Sans oublier Tiémoué Bakayoko (45 M€ à Chelsea).

Un intéressement qui ne se limite pas pour le bras droit de Dmitri Rybolovlev à ces seules plus-values sur les ventes de joueurs, mais a porté aussi durant trois saisons (2013-2016) sur les "produits de nature commerciale et marketing, billetterie, sponsoring, partenariat et plus-value de cessions immobilières". De quoi par exemple agrémenter les revenus de Vasilyev pour la saison 2014-2015 d’un bonus de 1,8 M€ ! Une commission qui sera toutefois abandonnée à partir de juillet 2016, mais aussitôt compensée avec une revalorisation du salaire annuel de 750 000 à 1,25 M€. Pour celui que la Ligue 1 risque fort d'apprendre à désigner comme "Monsieur 10 %".