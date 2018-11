Une première pour Henry

Au coup de sifflet final de la rencontre, il n’a esquissé aucun sourire, s’est retourné vers la tribune présidentielle pour saluer un proche, avant de filer sur le terrain afin de féliciter ses joueurs et applaudir les supporters en déplacement. Ne comptez pas sur Thierry Henry pour le voir exulter, mais, ce samedi soir, il a au moins enregistré sa toute première victoire en tant qu’entraîneur, lors de son 7e match sur le banc de Monaco. Le club du Rocher était en déplacement à Caen (0-1) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1.

Un coup franc bien placé de Radamel Falcao, avant l'heure de jeu (55e), a suffi au bonheur de l’ASM, qui remporte enfin un 2e match cette saison, trois mois après le seul succès acquis à Nantes (1-3) en ouverture du championnat. "Grâce à Jésus, on a gagné ce soir. On a cherché cette victoire depuis longtemps, on est passés par des moments très difficiles. On a des très bons joueurs d'expérience dans l'équipe et il y a de la qualité à l'AS Monaco. C'est difficile pour les jeunes mais ils aident beaucoup", a lancé le vétéran colombien sur beIN SPORTS après la partie.

Le 19e de Ligue 1 revient seulement à deux unités du premier non relégable (le SMC, justement), mais a encore beaucoup à prouver. Monaco a tenté de maîtriser la partie, grâce à la bonne activité de Youssef Aït Bennasser et Youri Tielemans dans l'entrejeu du 4-2-3-1, mais ne s’est pas procuré d’occasions. Défensivement, ils n’ont pas été inquiétés durant 90 minutes avant de frôler la catastrophe, un but de Malik Tchokounté étant refusé pour hors-jeu après plusieurs minutes d’hésitation de la part des arbitres. Thierry Henry sait qu'il n'a encore rien gagné.