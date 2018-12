Tuchel: "On est sur la bonne voie"

Vainqueur de Liverpool mercredi soir au Parc des Princes (2-1), le PSG s’est totalement relancé dans la course à la qualification, et décrochera à coup sûr son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de succès sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade, le mardi 11 décembre.

Un succès qui est aussi celui du nouvel entraîneur parisien, Thomas Tuchel, dont les choix audacieux (Kehrer arrière droit et Marquinhos au milieu dans un 4-4-2, Rabiot encore remplaçant) ont payé. "Beaucoup de joueurs sont polyvalents et peuvent jouer à plusieurs positions. On essaye des choses nouvelles pour atteindre un autre niveau et s’améliorer", a expliqué le technicien allemand samedi en conférence de presse.

"Je n'ai pas mon équipe pour Belgrade"

"C’est aussi la possibilité d’avoir le maximum d’attention de la part des joueurs, en ne leur demandant pas toujours la même chose pour voir s’ils sont capables de faire des choses différentes. On est flexibles, ce qui est absolument nécessaire quelle que soit la tactique, et disciplinés. On est sur la bonne voie." Et à la veille d’un déplacement à Bordeaux, où les champions de France espèrent engranger une 15e victoire consécutive en Ligue 1, l’ancien entraîneur de Dortmund a aussi détaillé comment il comptait faire tourner jusqu’au match dans le terrible "Marakana".

"Après Montpellier, c’est nécessaire que tous les joueurs aient disputé au moins quelques minutes, pour montrer qu’ils peuvent jouer contre Belgrade, a-t-il poursuivi. Et je n’ai pas mon équipe pour Belgrade en tête. Je veux avoir la possibilité de choisir beaucoup de joueurs pour ça. C’est maintenant le moment de changer, lors de ces trois matches (Bordeaux, Strasbourg et Montpellier, ndlr)." L’occasion, notamment de revoir Dani Alves titulaire, un Brésilien qui n’a plus débuté un match depuis sa blessure au genou en mai lors de la finale de la Coupe France, et de faire éventuellement souffler Kylian Mbappé et Neymar.