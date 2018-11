Tout bénef’ pour Reims et Nîmes

Outre le bon bol d’air pris par l’AS Monaco qui, sous la houlette de Thierry Henry, a signé sa toute première victoire aux dépens de Caen (0-1), grâce à un coup franc de Falcao (55e), Reims et Nîmes ont réalisé les bonnes opérations de la soirée ce samedi, dans le cadre de la 14e journée de L1.

Les Champenois d’abord l’ont emporté à domicile devant la lanterne rouge guingampaise (2-1), se hissant ainsi à la faveur de ce troisième succès en quatre levées au septième rang de l’élite. Chavalerin (2e) et Dia (68e) sont les buteurs rémois, quand l’EAG a répliqué en fin de match sur un penalty de Thuram (81e).

Dans le même temps, les Nîmois, eux, sont allés s’imposer à Strasbourg (0-1), face à un Racing qui restait sur trois matches nuls en championnat et qui, neuvième, voit les Crocodiles portés par le vétéran Lybohy (71e) revenir à une longueur seulement de leur position.

Angers a par ailleurs longtemps cru tenir les trois points à Nantes, grâce au but précoce de Bahoken (5e), mais Waris a libéré la Beaujoire en égalisant en toute fin de rencontre (89e), maintenant ainsi les siens dans la première partie de tableau, au 10e rang (1-1). A noter enfin le match nul et vierge entre deux formations en mal de points, Dijon et Bordeaux. Ce avec deux buts refusés aux Girondins pour hors-jeu.