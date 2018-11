Thauvin, chapeau bas

A l'ancienne. Faute d'un recrutement raté, et forcé par la blessure de dernière minute de Kevin Strootman, l'OM a clôturé la 14e journée de Ligue 1 sur la pelouse de la Licorne avec les hommes de la saison dernière. Jorge Rolando de retour d'une longue blessure en défense centrale, Clinton Njie en pointe, Rudi Garcia a puisé dans ses vieilles recettes à Amiens, laissant deux recrues sur le banc. Un choix payant puisque Marseille, sans Luiz Gustavo suspendu, a gagné (1-3).

En 3-4-1-2, la soirée a mal commencé pour les Olympiens avec une erreur de Steve Mandanda, relâchant un centre de Juan Fernay Otero dans les pieds de Bakaye Dibassy (1-0, 8e). Les Phocéens ont immédiatement basculé dans un 4-2-3-1 plus classique, où Florian Thauvin s’épanouit tant dans le couloir droit. Marseille a mieux joué avec Maxime Lopez au four et au moulin. Et Thauvin a égalisé en rentrant dans l'axe pour frapper du pied gauche, comme il adore le faire (1-1, 26e).

Déjà 10 buts en Ligue 1

Globalement, l'OM a maîtrisé le jeu mais a eu du mal à conclure. Valère Germain, entré à l'heure de jeu (65e), a touché la barre de la tête sur corner (71e). Thauvin a alors repris son festival. L'international français a enroulé un coup franc magnifique dans la lucarne de Régis Gurtner (1-2, 80e). Plutôt bon, Dimitri Payet n'a pas su conclure la soirée sur un penalty qu'il a lui-même obtenu (83e). Alors l'homme de la soirée s'en est chargé en contre-attaque, ponctuant sa soirée magique de son pied gauche, idéalement servi par Lopez (1-3, 90e+1).

Marseille a réussi sa soirée en revenant à la cinquième place, à deux points de Lyon et un de Lille qui s'affrontent la semaine prochaine. "C'est une bonne performance collective, même si c'est moi qui ai réussi à être décisif, assurait modestement Thauvin au micro de Canal+. Je suis très attiré par le but, j'aime marquer des buts mais je suis un joueur de couloir qui fait aussi des passes décisives. Jouer en équipe de France, ça me tient à cœur, ça m'a fait beaucoup de bien et je l'ai démontré ce soir." Avec 10 buts en 14 journées, c'est bien lui le grand attaquant marseillais.