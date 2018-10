Thierry Laurey a relativisé l'impact de l'arrivée de Thierry Henry sur la rencontre entre Strasbourg et Monaco, samedi soir, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

"C'est bien pour le football français que quelqu'un de sa qualité et qui a cette connaissance du foot vienne entraîner une équipe française plutôt qu'étrangère. Sinon, ça ne me fait ni chaud ni froid. On joue contre Monaco, pas contre Henry", a confié le coach du Racing en conférence de presse, relaye l'Equipe.